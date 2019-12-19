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19.12.2019
Twitter’daki güvenlik açığını bulan Hüseyin Çoban, A Haber’e konuştu
Teknoloji devlerinin sistem açıklarını bulan 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, sosyal medya platformu Twitter'da da güvenlik açığı olduğunu iddia etti. Peki, Twitter'da bahsedilen bu güvenlik açığı ne? Ayrınıtları Hüseyin Çoban, A Haber canlı yayında açıkladı.
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