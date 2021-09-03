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Türk savunma sanayisinin yeni gözdesi Pusat göreve talip!

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Giriş: 03.09.2021 14:35
TÜMOSAN, "Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı" olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat'ı göreve hazırlıyor. Sahada 5 bin kilometre testlerini geride bıraktı. Yakın zamanda testlerde 20 bin kilometreye ulaşmayı hedefliyor. 5 bin kilometreyle aracın yapısal olarak ve motor bazında dayanımını test edildi.
Pusat göreve talip!
Pusat göreve talip!
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