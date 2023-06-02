02 Haziran 2023, Cuma
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TÜBİTAK desteğiyle sanal eldiven geliştirdiler
Ankara'daki bir üniversitede elektrik elektronik mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Emre Karabulut, Gökçe Nur Yılmaz ve Berke Kılıçarslan TÜBİTAK desteği ile sanal gerçeklik eldiveni geliştirdi. Sanal eldiven simülasyon üzerinde nesneleri tutup hareket ettirilebiliyor.