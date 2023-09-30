30 Eylül 2023, Cumartesi
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Tomtaş uçak fabrikası kuruluyor! Kayseri Havalimanı yanına havacılık teknoloji geliştirme bölgesi
TEKNOFEST İzmir'de 4. Gün. Yerli ve milli silahlar görücüye çıkıyor. Kayseri Havalimanı yanına kurulacak Tomtaş Havacılık Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin ayrıntılarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Tomtaş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi aktardı.