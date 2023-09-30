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Tomtaş uçak fabrikası kuruluyor! Kayseri Havalimanı yanına havacılık teknoloji geliştirme bölgesi

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 13:27
TEKNOFEST İzmir'de 4. Gün. Yerli ve milli silahlar görücüye çıkıyor. Kayseri Havalimanı yanına kurulacak Tomtaş Havacılık Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin ayrıntılarını A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Tomtaş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi aktardı.
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