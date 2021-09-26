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TEKNOFEST'te son gün

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Giriş: 26.09.2021 10:31
TEKNOFEST, gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından sona eriyor. Son gününde de yoğun ilgi sürüyor. Peki atmosfer nasıl? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından sona eriyor. TEKNOFEST'in son gününde vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Festivalde ziyaretçileri çeşitli sürprizler bekliyor.

34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Havalimanındaki festival alanına 3 adresten ring servis kalkıyor.

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