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‘TEKNOFEST Karadeniz’ kapılarını açıyor! Geri sayım başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 16:47
TEKNOFEST Karadeniz, salı günü Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki açılış töreniyle başlayacak. 5 yılda bir gelenek haline gelen festivali ziyaret edecek milyonlar 6 gün boyunca birçok etkinlikle coşacak.
‘TEKNOFEST Karadeniz’ kapılarını açıyor!
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