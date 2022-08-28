28 Ağustos 2022, Pazar
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‘TEKNOFEST Karadeniz’ kapılarını açıyor! Geri sayım başladı
TEKNOFEST Karadeniz, salı günü Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki açılış töreniyle başlayacak. 5 yılda bir gelenek haline gelen festivali ziyaret edecek milyonlar 6 gün boyunca birçok etkinlikle coşacak.