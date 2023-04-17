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TCG Anadolu Sirkeci’ye demirledi! Bayraktar ailesinden TCG’de aile fotoğrafı

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 09:14
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Sirkeci'ye demirleyen ülkemizin ilk uçak/SİHA gemisi TCG Anadolu'dan aile fotoğrafı paylaştı.
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Bayraktar ailesinden TCG’de aile fotoğrafı
Bayraktar ailesinden TCG’de aile fotoğrafı
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