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SpaceX’in test ettiği motorun roketi patladı! Starship uzay aracını Mars’a taşıyacak

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 25.05.2024 16:57
Amerikan Uzay ve Havacılık şirketi SpaceX'in Teksas'taki tesisi, şiddetli bir patlamaya sahne oldu. Dünyanın en güçlü roket motoru kabul edilen 'Raptor' tipi motor ateşleme testi esnasında havaya uçtu. İşte o anlar..
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SpaceX’in test ettiği motorun roketi patladı!
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