SpaceX’in test ettiği motorun roketi patladı! Starship uzay aracını Mars’a taşıyacak

Amerikan Uzay ve Havacılık şirketi SpaceX'in Teksas'taki tesisi, şiddetli bir patlamaya sahne oldu. Dünyanın en güçlü roket motoru kabul edilen 'Raptor' tipi motor ateşleme testi esnasında havaya uçtu. İşte o anlar..

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