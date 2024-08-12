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Meta Türkiye’nin hangi şartlarını kabul etti? Instagram’a erişim engeli hangi şartlarla kaldırıldı?

Meta Türkiye’nin hangi şartlarını kabul etti? Instagram’a erişim engeli hangi şartlarla kaldırıldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 15:36
2 Ağustos’ta erişime engellenen Instagram, toplantıların ardından Türkiye’nin şartlarını kabul etmiş ve erişime açılmıştı. Peki Instagram Türkiye’nin hangi şartlarını kabul etti? Detaylar A Haber ekranlarında…
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Instagram’a erişim engeli hangi şartlarla kaldırıldı?ı
Instagram’a erişim engeli hangi şartlarla kaldırıldı?ı
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