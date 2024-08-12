Meta Türkiye’nin hangi şartlarını kabul etti? Instagram’a erişim engeli hangi şartlarla kaldırıldı?

2 Ağustos’ta erişime engellenen Instagram, toplantıların ardından Türkiye’nin şartlarını kabul etmiş ve erişime açılmıştı. Peki Instagram Türkiye’nin hangi şartlarını kabul etti? Detaylar A Haber ekranlarında…

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