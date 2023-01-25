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M1 Abrams ve Leopard 2 tankları ve özellikleri

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Giriş: 25.01.2023 20:40
Güncelleme:25.01.2023 21:19
Ukrayna'ya tank desteği verilip verilmeyeceği uzun süredir gündemdeki yerini koruyordu. Almanya Leopard 2 tipi tankların gönderileceğini duyurdu. ABD de Başkan Biden'ın açıklamasına göre Ukrayna'ya 31 adet 'M1- Abrams' tankları gönderecek, Peki, Abrams ve Leopard 2 tankların özellikleri neler? Ukrayna'nın elinde olursa savaşın seyri nasıl değişir? Kaç ülkede bu tanklardan var? İşte A Haber'in özel haberi...
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