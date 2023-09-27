İzmir’de TEKNOFEST heyecanı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de başladı. Yerli ve milli silahlar, etkinlik alanında görücüye çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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