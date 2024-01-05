05 Ocak 2024, Cuma
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı A Haber'e konuştu: Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açıldı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay aracı eğitimini başarıyla tamamladı. Artık Uluslarası Uzay İstasyonu'na yolculuk için gün sayıyor. 17 Ocak 2024 Çarşamba günü başlayacak uzay yolculuğu 1,5 gün sürecek. A Haber'e özel açıklamada bulunan Gezeravcı, "Ülkemiz için yeni bir alanın kapıları açılmış oldu. Bir kişi yaptıysa bunu hepimiz yapabiliriz. Bundan sonra bu yol artık herkes için açık" mesajını verdi.