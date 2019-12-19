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19.12.2019
Haluk Bayraktar o görüntüleri yıllar sonra paylaştı |Video
Baykar İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Baykar İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünü ve bugününü anlatan bir video paylaştı. Bayraktar, "5.5 kilogramla başlayan ideallerin, 5.5 tonluk dev bir gerçeğe dönüşmesinin hikayesi... Bu başarı desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aziz Milletimizin..." notunu paylaştı.
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