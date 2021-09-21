FIFA 22 ne zaman çıkacak? Yeni oyun FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak?

FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 fiyatı ne kadar olacak? Oyun severlerin merakla beklediği FIFA 22 için heyecan dorukta. EA Games tarafından geliştirilen ve dünya çapında yoğun ilgiyle karşılaşan FIFA serisinin en son oyunu için geri sayım sona eriyor. Oyuncuların 4 gün erken erişim hakkına sahip olacağı FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 fiyatı ne kadar? İşte popüler oyunun Standart ve Ultimate sürümlerinin fiyatları!