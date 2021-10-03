Dijital tehlike: Robot çağrılar! Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar A Haber'de uyardı

Her gün milyonlarca insan robot çağrılarla karşılaşıyor. Peki robot çağrılar nedir ve ne gibi tehditler oluşturuyor? A Haber muhabiri Melis Coşan, Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar'a vatandaşın merak ettiği soruların cevabı için mikrofon uzattı. Uzman Sansar milyonlarca vatandaşa uyarılarda bulundu.