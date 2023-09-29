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Başkan Erdoğan İzmir'de TEKNOFEST'e katılacak

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 13:37
Güncelleme:29.09.2023 13:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmir'de, binlerce insanın akın ettiği TEKNOFEST’e katılacak. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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