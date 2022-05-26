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Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı! Türk uşakları neler başarabileceğini dünyaya gösterecek

AA
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Giriş: 26.05.2022 15:57
Türkiye'nin geleceği TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. 29 Mayıs'a kadar devam edecek olan Uzay ve Teknoloji Festivali gövde gösterisine dönüşüyor. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Türk uşakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek" dedi.
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