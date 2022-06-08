08 Haziran 2022, Çarşamba
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Artık sayılı günler kaldı! TOGG'da heyecan veren gelişme! İlk Togg hangi renk olacak?
Togg, Gemlik Tesisi'ndeki boyahane kurulumunu tamamlayarak, C-SUV gövdesinde boyasız denemelere başladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en temizi olan boyahanede bir sonraki aşamada boyalı deneme yapılacak.