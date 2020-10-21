Jandarma bünyesinde zırhlı araç kullanan personeller sadece Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim görüyor. Peki, zorlu zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor. İşte A Haber tarafından görüntülenen o eğitim…