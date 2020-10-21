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A Haber Jandarma zırhlı araç eğitimini görüntüledi ­| Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor?

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Giriş: 21.10.2020 18:49
Güncelleme:21.10.2020 18:55
Jandarma bünyesinde zırhlı araç kullanan personeller sadece Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim görüyor. Peki, zorlu zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor. İşte A Haber tarafından görüntülenen o eğitim…

Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor?
Zırhlı araçların eğitimi nasıl oluyor?
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