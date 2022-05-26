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161. Filo her an göreve hazır!

AA
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Giriş: 26.05.2022 09:40
Güncelleme:26.05.2022 09:40
Türk Hava Kuvvetlerinin iki çağrı adına sahip tek filosu 161. Filo Komutanlığı, gündüz "Kartal" gece "Yarasa" olarak kodlanan F-16'larla hem Ege'de hava sahasının korunmasında hem de terörle mücadelede aktif görev üstleniyor.
161. Filo her an göreve hazır!
161. Filo her an göreve hazır!
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