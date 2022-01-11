11 Ocak 2022, Salı
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Türk futbol dünyası yasta! Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti A Haber olay yerinde kazanın detaylarını aktardı
Konyaspor'un Milli futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ayrıntıları olay yerinden canlı yayında Mert Hacıalioğlu aktardı.