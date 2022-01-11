11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Türk futbol dünyası yasta! Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti A Haber olay yerinde kazanın detaylarını aktardı

Türk futbol dünyası yasta! Konyasporlu Milli futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti A Haber olay yerinde kazanın detaylarını aktardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 12:17
Konyaspor'un Milli futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ayrıntıları olay yerinden canlı yayında Mert Hacıalioğlu aktardı.
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Bir dönem sona erdi! Sebepleri böyle sıraladı
Bir dönem sona erdi! Sebepleri böyle sıraladı
Ayrılığın perde arkası ne?
Ayrılığın perde arkası ne?
Terim neden ayrıldı?
Terim neden ayrıldı?
Terim dönemi sona erdi!
Terim dönemi sona erdi!
Rize’de 11’ler belli oldu! İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ilk 11’leri
Rize'de 11'ler belli oldu! İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı ilk 11'leri
Galatasaray taraftarı Giresunspor maçının ardından çileden çıktı: İstifa!
Galatasaray taraftarı Giresunspor maçının ardından çileden çıktı: İstifa!
Toroğlu’ndan çok konuşulacak sözler
Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler
Visca Trabzonspor’a imza attı!
Visca Trabzonspor'a imza attı!
Daha Fazla Video Göster