TFF’den UEFA ve FIFA’ya çağrı: İsrail derhal men edilmeli

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya çağrıda bulundu. Hacıosmanoğlu "Artık FIFA ve UEFA'nın harekete geçme zamanı gelmiştir. İsrail, tüm sportif müsabakalardan derhal men edilmelidir." ifadelerini kullandı.