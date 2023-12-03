Pendikspor-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum: Hayat veren isim!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'un konuğu oldu. Zor geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıda bulduğu iki golla maçı kazanmasını bildi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.