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İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...

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Giriş: 25.11.2023 11:05
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor mağlubiyeti sonrası kazanarak yeni bir seri başlatmak isteyen Galatasaray, 3 puanla birlikte yeniden liderliği de almayı hedefliyor. Okan Buruk'un milli arada antrenmanlardaki performansıyla göz dolduran Ndombele ile ilgili kararı merak edilirken; kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...
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