10 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul trafiğine "final" ayarı! Manchester City-Inter finali nedeniyle hangi yollar kapalı?
Tüm dünyanın gözü bu akşam saat 22'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saat itibarıyla mega kent İstanbul'da haliyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki bu yollar hangileri, ve saat kaça kadar kapalı kalacak? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları akardı.