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İstanbul trafiğine "final" ayarı! Manchester City-Inter finali nedeniyle hangi yollar kapalı?

A Haber
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Giriş: 10.06.2023 09:15
Tüm dünyanın gözü bu akşam saat 22'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saat itibarıyla mega kent İstanbul'da haliyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki bu yollar hangileri, ve saat kaça kadar kapalı kalacak? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları akardı.
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