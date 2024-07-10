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Hollanda-İngiltere maçına saatler kala ortalık karıştı! Yarı final öncesi taraftarlar birbirine girdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 20:45
Güncelleme:10.07.2024 20:45
EURO 2024'ün son final bileti bugün oynanacak Hollanda-İngiltere maçının ardından belirlenecek. Maça saatler kala taraftarlar birbirine girmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o görüntüler...
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Yarı final öncesi taraftarlar birbirine girdi!
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