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GOL | Rams Başakşehir 1-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor

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Giriş: 07.12.2023 23:15
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Rams Başakşehir, 63. dakikada Dimitrios Pelkas'ın attığı golle Astor Enerji Şanlıurfaspor karşısında 1-0 öne geçti.
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GOL | Rams Başakşehir 2-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
GOL | Rams Başakşehir 1-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
GOL | Rams Başakşehir 1-0 Astor Enerji Şanlıurfaspor
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