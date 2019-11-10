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10.11.2019

Gaziantep FK 0-2 Galatasaray maç sonucu

Galatasaray Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içerisinden oynadığı ve 6-0 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını kaybeden sarı kırmızılı ekipte moraller bozuk. Fatih Terim'in öğrencileri Gaziantep deplasmanından 3 puan alıp yaraları sarmak istiyor. Terim'in kadroda revizyon yapması bekleniyor. Muhtemel 11'de 4 yıldız futbolcu yok. Ev sahibi Gaziantep ise geçen hafta deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı Ankaragücü maçının morali ile kendi evinde Galatasaray'dan 3 puan almayı hedefliyor. 11. hafta sonunda ligde 15 puanı bulunan Süper Lig'in yeni ekibi Gaziantep FK, Galatasaray'ı yenerek puanını 18 yapıp lig sıralamasında rakibinin üzerine çıkmak istiyor. Saat 20'de başlayacak GAZİANTEP GALATASARAY CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr'den canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak müsabakanın ÖZET anlatımı, kadrolar ve maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içerisinden Real Madrid ile oynadığı ve 6-0 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını kaybeden sarı kırmızılı ekipte moraller bozuk. Fatih Terim'in öğrencileri Gaziantep deplasmanından 3 puan alıp yaraları sarmak istiyor.

GALATASARAY'DA KADRODA BÜYÜK REVİZYON

Terim'in kadroda revizyon yapması bekleniyor. Muhtemel 11'de 4 yıldız futbolcu yok. Ev sahibi Gaziantep ise geçen hafta deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı Ankaragücü maçının morali ile kendi evinde Galatasaray'dan 3 puan almayı hedefliyor. 11. hafta sonunda ligde 15 puanı bulunan Süper Lig'in yeni ekibi Gaziantep FK, Galatasaray'ı yenerek puanını 18 yapıp lig sıralamasında rakibinin üzerine çıkmak istiyor.

Saat 20'de başlayacak GAZİANTEP GALATASARAY CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr'den canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler. Öte yandan BEIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak müsabakanın ÖZET anlatımı, kadrolar ve maçla ilgili tüm istatistik bilgilerine haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

*Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında ilk yarıda Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın özet anlatımı, kadrolar, gol bilgileri ve tüm istatistik detaylarına aşağıdaki link üzerinde erişebilirsiniz.

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

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