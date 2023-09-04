04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Filenin Sultanları yurda döndü! Avrupa Şampiyonu İstanbul’da

Filenin Sultanları yurda döndü! Avrupa Şampiyonu İstanbul’da

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2023 12:21
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Üst üste oynadığı 15 maçta yenilmeyen milli takım, bu müsabakalarda rakiplerine sadece 8 set verdi. Öte yandan şampiyon olarak Filenin Sultanları yurda döndü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa Şampiyonu İstanbul’da
Avrupa Şampiyonu İstanbul’da
Melissa Vargas’ı Sırbistan’ın elinden kaptık!
Melissa Vargas'ı Sırbistan'ın elinden kaptık!
“Filenin Sultanları” Avrupa şampiyonu!
“Filenin Sultanları” Avrupa şampiyonu!
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 21.45’te
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 21.45'te
Beşiktaş-Sivasspor maçı 19.15’te
Beşiktaş-Sivasspor maçı 19.15'te
Filenin Sultanları şampiyonluk için çıkıyor
Filenin Sultanları şampiyonluk için çıkıyor
Filenin Sultanları finalde!
Filenin Sultanları finalde!
Beşiktaş Avrupa’da gruplara kaldı
Beşiktaş Avrupa'da gruplara kaldı
Fenerbahçe UEFA’da gruplara kaldı
Fenerbahçe UEFA'da gruplara kaldı
Galatasaray’ın rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
İşte Galatasaray’ın rakipleri
İşte Galatasaray’ın rakipleri
Fenerbahçe Twente’ye rakip oluyor
Fenerbahçe Twente'ye rakip oluyor
Daha Fazla Video Göster