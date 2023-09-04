Filenin Sultanları yurda döndü! Avrupa Şampiyonu İstanbul’da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı. Üst üste oynadığı 15 maçta yenilmeyen milli takım, bu müsabakalarda rakiplerine sadece 8 set verdi. Öte yandan şampiyon olarak Filenin Sultanları yurda döndü.

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