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Fenerbahçe Cengiz Ünder ile anlaştı! Milli yıldız yakın zamanda İstanbul'a gelecek...

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Giriş: 29.07.2023 11:00
Bu sezon transferde yaptığı flaş hamlelerle gündeme gelen Fenerbahçe kanat transferinde de gaza bastı. Sarı lacivertliler A Milli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder ile anlaştı. Cengiz Ünder'in yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
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