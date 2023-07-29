Fenerbahçe Cengiz Ünder ile anlaştı! Milli yıldız yakın zamanda İstanbul'a gelecek...

Bu sezon transferde yaptığı flaş hamlelerle gündeme gelen Fenerbahçe kanat transferinde de gaza bastı. Sarı lacivertliler A Milli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder ile anlaştı. Cengiz Ünder'in yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...