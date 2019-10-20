Erman Toroğlu'ndan çok sert Fikret Orman yorumu: Avcı'yı sattı

Kötü gidişata geçen hafta Alanyaspor galibiyetiyle dur diyen Beşiktaş, dün Ankaragücü'ne konuk oldu. 90 dakikayı baştan sona üstün oynayan siyah beyazlı ekip gol bulamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. A Spor'un ünlü yorumcusu Erman Toroğlu'nun canlı yayında yaptığı Fikret Orman açıklaması, gündeme adeta bomba gibi düştü. Toroğlu takımın başına getirdiği Abdullah Avcı'yı, istifa ederek zor durumda bırakan Orman için "Fikret Orman Abdullah Avcı'yı sattı' diyerek yeni bir gündemin sayfasını açtı.

Fikret Orman ile ilgili flaş sözler kullanan Toroğlu, "Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı sattı. Çok net söylüyorum. Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı çok kötü pozisyonda bıraktı. Siz Fikret Orman'ın bu kararı alırken çok ani mi aldığını zannediyorsunuz. En az 6 ay 1 sene. O zaman Abdullah Avcı'yı neden yiyorsun." ifadelerini kullandı.