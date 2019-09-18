Club Brugge Galatasaray maçı canlı anlatım | Video

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Belçika'nın güçlü takımlarından Club Brugge ile deplasmanında karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in öğrencileri A Grubu ilk maçında Club Brugge karşısında. Sporseverlerin 'Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanaldan izlenecek?' sorusuyla ilgili araştırması yoğunlaştı. Peki, Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlıyor? Maç şifreli mi? İşte, ilk 11'ler ve maça dair tüm bilgiler....

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Club Brugge karşısında mücadele edecek. Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi, tarihinde 3. kez Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. En son 2002 yılında rakibiyle mücadele eden Galatasaray sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Heyecan dolu anların yaşanacağı maça kısa süre kala, Club Brugge Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte, maça dair merak edilen tüm detaylar...

11'LER

Club Brugge XI: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Okereke.

Galatasaray XI: Muslera, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao

CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM - VİDEO TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımı ile yapacağı A Grubu ilk maçıyla tarihinde 16. kez gruplarda mücadele verecek.

Galatasaray ve Brugge tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım daha önce 2002/03 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde birinci grup aşamasında karşılaşmış, Brugge deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçikalı takımlara karşı oynadığı dört maçta da galip gelemedi ve bu maçlardaki yenilgilerini hep deplasmanda aldı.

Club Brugge, ön eleme turları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın sadece birinde mağlup oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki grup maçını kaybettikten sonra dört maçta yenilmeyen Brugge, bu maçta da yenilmezse Belçika takımları arasında bu turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi ve o maç da Kasım 2018'deki Monaco maçıydı.

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak..