Cimbom devre arası bombayı patlatıyor! Torreira'nın yanına çilek transferi...

Süper Lig'de ve Avrupa'da kadrosunudaki yıldız oyuncularla bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray bu sezon üst üste 2'inci şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Cimbom, devre arasında flaş bir transfere yapmaya hazırlanıyor.