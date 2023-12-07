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Cimbom devre arası bombayı patlatıyor! Torreira'nın yanına çilek transferi...

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Giriş: 07.12.2023 09:17
Süper Lig'de ve Avrupa'da kadrosunudaki yıldız oyuncularla bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray bu sezon üst üste 2'inci şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Cimbom, devre arasında flaş bir transfere yapmaya hazırlanıyor.
Cimbom devre arası bombayı patlatıyor!
Cimbom devre arası bombayı patlatıyor!
GOL | Trabzonspor 1-0 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-0 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 1-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 3-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
GOL | Trabzonspor 2-1 Ahlatcı Çorum FK
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