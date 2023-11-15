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Beşiktaş'taki gerçekleri Burak Yılmaz açıkladı! Para için maça çıkmayan futbolcu kim?

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Giriş: 15.11.2023 09:33
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa etmesiyle birlikte teknik sorumlu olarak göreve getirilen Burak Yılmaz, Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların adından koltuğunu Rıza Çalımbay'a devretti. Yılmaz, siyah - beyazlı takımın başında geçirdiği dönemle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın sözlerinin ardından Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması geldi.
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