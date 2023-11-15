Beşiktaş'taki gerçekleri Burak Yılmaz açıkladı! Para için maça çıkmayan futbolcu kim?

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa etmesiyle birlikte teknik sorumlu olarak göreve getirilen Burak Yılmaz, Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların adından koltuğunu Rıza Çalımbay'a devretti. Yılmaz, siyah - beyazlı takımın başında geçirdiği dönemle ilgili gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Yılmaz'ın sözlerinin ardından Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması geldi.