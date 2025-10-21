21 Ekim 2025, Salı

Beşiktaş kafilesi Konya’ya geldi

Beşiktaş kafilesi Konya'ya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 19:31
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Konya Havalimanına iniş yaparken, bir grup taraftar tezahüratlarla kafilenin gelişini bekledi. Siyah-beyazlılar geniş güvenlik önlemleri ile havalimanından çıkış yaptı. Bu sırada taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tezahüratlarla moral verdi. Kafile daha sonra maç saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da, takımla birlikte şehre geldi. Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva yarın sahada yer alamayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği maç saat 20.00'de oynanacak.
