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Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar! Ali Koç'a çok sert sözler: Seni bu seyirci ile göndereceğim

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Giriş: 24.06.2021 14:01
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu. Yıldırım canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, basın toplantısı öncesi yaptığı açıklamada bir daha aday olmayacağını açıkladı. Aziz Yıldırım basın toplantısı sırasında Fenerbahçe'nin mevcut Başkanı Ali Koç'a çok sert sözlerle yüklendi. Yıldırım konuşmasında "Seni affetmem Ali Koç bunu bil. Seni bu seyirci ile göndereceğim." dedi. Yıldırım ayrıca "Bir de, hocacı ve FETÖ'cüleri bir şekilde kulüp yönetimi aralarında görürsem buraya gelirim. Bu kulübe hocacı ve FETÖ'cüler giremez. İçerde FETÖ'cü üyeler var. Onları üyelikten atın." dedi. Eski Başkan Aziz Yıldırım kulüp için yönetimi de eleştirerek Ali Koç'a "Sana sesleniyorum. Volkan Ballı'yı göndermezsen ben ikinizi de göndereceğim." dedi.
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