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Avrupa'da tur gecesi! Tirana 0-2 Beşiktaş

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Giriş: 04.08.2023 09:27
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk maçtaki 3-1'lik avantajın ardından Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar eksik kalmasına rağmen karşılaşmayı 2-0 kazanarak bir üst turda Neftçi Bakü'nün rakibi oldu.
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