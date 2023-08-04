Avrupa’da tur gecesi! Tirana 0-2 Beşiktaş

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk maçtaki 3-1'lik avantajın ardından Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar eksik kalmasına rağmen karşılaşmayı 2-0 kazanarak bir üst turda Neftçi Bakü'nün rakibi oldu.