Hürmüz tehdidi ve Trump’ın stratejik sıkışmışlığı

İran ve İsrail arasındaki savaş 25. gününe girerken, bölgeden gelen çelişkili açıklamalar ve ABD’nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford’un "yangın" gerekçesiyle görevden çekilmesi küresel gündemi sarstı. Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, A Haber ekranlarında yaptığı özel açıklamada, uçak gemisinin iddia edildiği gibi sadece bir çamaşırhane yangınıyla saf dışı kalmadığını, geminin ya vurulduğunu ya da büyük bir sabotaja uğradığını iddia etti. Trump yönetiminin ekonomik ve siyasi baskı altında olduğunu belirten Keleş, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının ABD iç siyasetini ve küresel petrol piyasalarını felç ettiğini vurguladı.