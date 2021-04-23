Volvo dayanıklılık testi sonucu şaşırttı! Sosyal medyayı salladı

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmelerini yapan bağımsız kurum Euro NCAP, Volvo'yu test etti. Sosyal medyada sağlamlığı her defasında dile getirirlen Volvo'nun test sonucu görenleri şaşırttı. Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? Gibi soruların cevabı da belli oldu.