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Trafik neden sağdan akar? Trafiğin akışı nasıl belirlendi? | OTO TARİH

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 14:08
Trafik bazı ülkelerde sağdan, bazı ülkelerde soldan akıyor. Bunun sebebini merak edenler için otomobil tarihine bir yolculuk yapıyoruz...
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