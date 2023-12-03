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Telefon ve şarj aletlerine dikkat! Cihazların patlamaması için nelere dikkat etmek gerekiyor?

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 14:46
Telefon ve şarj aletlerinin patlama görüntülerini sık sık görüyoruz. Peki meydana gelen patlamanın sebebi ne? Hata kullanıcılarda mı yoksa cihazlar mı sorunlu? Merak edilenleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan teknisyen Ali Uygur anlattı.
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