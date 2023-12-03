Telefon ve şarj aletlerine dikkat! Cihazların patlamaması için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Telefon ve şarj aletlerinin patlama görüntülerini sık sık görüyoruz. Peki meydana gelen patlamanın sebebi ne? Hata kullanıcılarda mı yoksa cihazlar mı sorunlu? Merak edilenleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan teknisyen Ali Uygur anlattı.

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