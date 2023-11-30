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Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 13:27
Yurt genelinde ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Uzmanlardan ikinci el araç lastiklerine ilişkin de uyarı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan lastik uzmanı ve bilirkişi Hamza Kaya anlattı.
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