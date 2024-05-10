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Satışlar neden durdu, fiyatlar düşer mi? Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 10.05.2024 17:10
İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Satışlar durma noktasına geldi denebilir. İlan sitelerinde satılık araç sayısı artıyor. İkinci elde fiyatlar düşer mi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Göksel Erkoyuncu anlattı.
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