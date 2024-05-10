10 Mayıs 2024, Cuma
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Satışlar neden durdu, fiyatlar düşer mi? Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Satışlar durma noktasına geldi denebilir. İlan sitelerinde satılık araç sayısı artıyor. İkinci elde fiyatlar düşer mi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Göksel Erkoyuncu anlattı.