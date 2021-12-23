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İşte yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasından son görüntüler

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Giriş: 23.12.2021 09:45
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) aylık Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Gemlik'te inşası devam eden tesiste gerçekleştirildiği ve seri üretime geçiş hazırlıkları ile üstyapı çalışmalarının yerinde incelendiği bildirildi.
İşte yerli otomobil TOGG’un Gemlik’teki fabrikası
İşte yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikası
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