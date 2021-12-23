23 Aralık 2021, Perşembe
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İşte yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki fabrikasından son görüntüler
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) aylık Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Gemlik'te inşası devam eden tesiste gerçekleştirildiği ve seri üretime geçiş hazırlıkları ile üstyapı çalışmalarının yerinde incelendiği bildirildi.