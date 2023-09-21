İş var yapacak işçi yok! Hem yetiştirecek eleman hem de çırak yok

İş yerleri çalıştıracak ara eleman bulamıyor. En çok eleman eksikliğinin yaşandığı sektörlerden biri de oto tamircileri. Ustalar genelde aynı dertten yakınıyor iş var ama çalışacak kişi yok.

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