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İş var yapacak işçi yok! Hem yetiştirecek eleman hem de çırak yok

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 11:37
İş yerleri çalıştıracak ara eleman bulamıyor. En çok eleman eksikliğinin yaşandığı sektörlerden biri de oto tamircileri. Ustalar genelde aynı dertten yakınıyor iş var ama çalışacak kişi yok.
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İş var yapacak işçi yok!
İş var yapacak işçi yok!
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