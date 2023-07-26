26 Temmuz 2023, Çarşamba
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İkinci el otomobilde yeni dönem! Fabrika çıkışlı ikinci el araç sistemi Türkiye'ye geliyor
Fransa ve İspanya'da uygulanan "fabrika çıkışlı ikinci el araç" sistemi Türkiye'ye de geliyor. İlk olarak 6 yaşına kadar olan araçların motor dahil her şeyinin yenilenerek satışa sunulması planlanan sistem ile Türkiye'de ikinci elin geleceğinin de tamamen değişeceği öngörülüyor. Konuya dair Otostat Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.