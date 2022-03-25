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Baykar'ın geliştirdiği ilk uçan araba Cezeri Diyarbakır'da

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 13:40
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Diyarbakır'da sergileniyor. Diyarbakırlı gençler geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar’a seslenmiş ve Cezeri’yi Diyarbakır’a istediklerini söylemişlerdi. İşte o mesajlardan sonra Cezeri, Diyarbakır’a geldi ve burada halkla buluştu. Diyarbakır’da Sur içindeki fuarı takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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