Baykar'ın geliştirdiği ilk uçan araba Cezeri Diyarbakır'da

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Diyarbakır'da sergileniyor. Diyarbakırlı gençler geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar’a seslenmiş ve Cezeri’yi Diyarbakır’a istediklerini söylemişlerdi. İşte o mesajlardan sonra Cezeri, Diyarbakır’a geldi ve burada halkla buluştu. Diyarbakır’da Sur içindeki fuarı takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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