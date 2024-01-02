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Araba alacaklar dikkat! Ekspertiz raporunda nelere bakılmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 11:15
İkinci el otomobil alırken mutlaka oto ekspertiz yaptırılması gerekiyor. Peki “oto expertiz” yapılırken nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan ekspertiz teknik müdürü Volkan Arslan anlattı
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