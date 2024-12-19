Alıcı ile ekspertizin fiyat oyunu! Olmayan ’hasar’, var gibi gösterildi

Aracını satmak isteyen 'Tuncay Sevimli', ilana koydu. Bir müşteri çıktı ve satış işlemleri için iki taraf da kolları sıvadı. Alıcı, ısrarla kendi ekspertizine götürmek istediğini söyledi ve öyle de yaptı. Araç sahibi, çıkan hasarlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Tabii, karşı taraf 'değeri düştü' diyerek, fiyatı indirmek istedi. 'Sevimli', emin olmak için aracını başka ekspertize götürdüğünde, kirli tuzak ortaya çıktı.

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