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Alıcı ile ekspertizin fiyat oyunu! Olmayan ’hasar’, var gibi gösterildi

Alıcı ile ekspertizin fiyat oyunu! Olmayan 'hasar', var gibi gösterildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 19:44
Aracını satmak isteyen 'Tuncay Sevimli', ilana koydu. Bir müşteri çıktı ve satış işlemleri için iki taraf da kolları sıvadı. Alıcı, ısrarla kendi ekspertizine götürmek istediğini söyledi ve öyle de yaptı. Araç sahibi, çıkan hasarlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Tabii, karşı taraf 'değeri düştü' diyerek, fiyatı indirmek istedi. 'Sevimli', emin olmak için aracını başka ekspertize götürdüğünde, kirli tuzak ortaya çıktı.
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Alıcı ile ekspertizin fiyat oyunu! Olmayan ’hasar’, var gibi gösterildi
Alıcı ile ekspertizin fiyat oyunu!
Alıcı ile ekspertizin fiyat oyunu!
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