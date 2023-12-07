07 Aralık 2023, Perşembe
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35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi... Görenler hayrete düştü! 200 kilometreyi 20 liraya gidiyor
Eskişehir'de 35 yıllık aracı elektrikli araca dönüştüren Emirhan Kaya, 200 kilometreyi 20 liraya katediyor. Sessiz şekilde ilerleyen aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, 21 yaşındaki genç ileride benzer projeler üzerinde çalışmak istiyor.