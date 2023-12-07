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35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi... Görenler hayrete düştü! 200 kilometreyi 20 liraya gidiyor

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Giriş: 07.12.2023 21:12
Güncelleme:07.12.2023 21:12
Eskişehir'de 35 yıllık aracı elektrikli araca dönüştüren Emirhan Kaya, 200 kilometreyi 20 liraya katediyor. Sessiz şekilde ilerleyen aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, 21 yaşındaki genç ileride benzer projeler üzerinde çalışmak istiyor.
Aracını elektrikli araca çevirdi! Gören hayrete düştü ARACINI ELEKTRİKLİ ARACA ÇEVİRDİ! GÖREN HAYRETE DÜŞTÜ

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35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
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